Гривню можна буде обміняти на євро і в Нідерландах

В Нідерландах запустили механізм обміну готівкової гривні на євро. Така можливість з'явилася в українців, які отримали там дозвіл на тимчасове перебування.

Українці зможуть обміняти гривню на євро у Нідерландах

Такої домовленості досягли Національний банк України та центральний банк Нідерландів. відповідну угоду установи вже підписали. Про це заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

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Сьогодні підписали угоду з центральним банком цієї країни. Тож уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро,

– повідомив він.

Водночас існує ліміт щодо обміну коштів у межах угоди. Так, одна особа зможе обміняти до 10 000 гривень.

Шевченко зауважив, що підтримку з обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва по всій країні.

Які ще країни надали можливість обміну гривні на євро

Таку послугу українцям раніше запропонували п'ять країн ЄС:

Польща Бельгія Німеччина Італія Швеція

Очікується, що багато інших країн невдовзі приєднаються до такої практики, оскільки перемовини ще з низкою партнерів тривають.

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