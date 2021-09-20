Грибний сезон у Польщі: що категорично не можна класти до кошика

Кожного року в Польщі загалом та в Малопольщі зокрема трапляються випадки отруєння грибами. Відомо, що близько 12% госпіталізації дорослих людей до відділень токсикології спричинені вживанням отруйних грибів. Розповідаємо, які лісові знахідки є неїстівними.

Цього року у Відділенні токсикології Університетського шпиталю у Кракові вже зафіксували кілька випадків отруєння блідою поганкою. Адже підступність отруйних грибів полягає у тому, що недосвідчені грибники плутають їх з відомими їстівними грибами.

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Які отруйні гриби ростуть у польських лісах

Muchomor zielonawy

Мухомор зелений або блідна поганка є найвідомішим отруйним грибом як в Україні, так і в Польщі. Його вживання може призвести до трагічних наслідків. Гриб містить одразу кілька високотоксичних речовин, зокрема фалоїдин, потрапляння якого в організм спричиняє некроз печінки й смерть за кілька днів. Від куштування блідої поганки до проявів отруєння минає щонайменше кілька годин.

Мухомор зелений або блідна поганка / Фото gribi.net.ua

Muchomor jadowity

Muchomor jadowity (аmanita virosa) – мухомор білий смердючий. Цей гриб є дуже подібним до блідої поганки, тільки білим, без жовтаво-зеленавого відтінку. Він також вважається смертельно отруйним.

Бліду поганку (особливо молоду) та інші білі токсичні мухомори часто плутають із сироїжками, печерицями чи грибами-парасольками (польською kania, вони є доволі популярними серед місцевих грибників).

Відомо, що понад 90% випадків смертельних отруєнь грибами в Польщі спричинені саме блідо поганою та білим мухомором.

Мухомор білий смердючий / Фото gribi.net.ua

Gołąbek wymiotny

Gołąbek wymiotny (russula emetica) – сироїжка блювотна. Цей гриб дуже схожий на сироїжку. Він має білу ніжку і червоний капелюшок.

Сироїжка блювотна містить отруйний алкалоїд мускарин, який спричиняє ураження нервової системи. Першими ознаками отруєння, як правило, є біль у животі, сильна блювота, порушення зору. Симптоми отруєння появляються вже за 15 –30 хвилин після вживання отруйного гриба.

Сироїжка блювотна / Фото Unsplash

Lejkówka jadowita

Lejkówka jadowita (сlitocybe rivulosa) – клітоцибе червонуватий отруйний. Це невеликі пластинчасті гриби. Вони дуже поширені у Польщі, тому часто потрапляють до кошиків.

Ці гриби також містять мускарин і є дуже нейротоксичними. Нерідко отруєння призводить до смерті. Симптоми ураження появляються за 15 – 30 хвилин.

Окрім червоних, є й інші види отруйних клітоцибе. Вони відрізняються за кольором голівок та розмірами, проте схожі за формою.

Клітоцибе червонуватий / Фото gribi.net.ua

Pieczarka karbolowa

Pieczarka karbolowa (аgaricus xanthodermus) – печериця рудіюча отруйна нагадує печериці з супермаркетів.

Характерна ознака отруйного гриба: якщо натиснути на верх капелюшка чи ніжку або розрізати гриб, то у місці натискання чи розрізу лишається жовтий слід. Також ці гриби мають специфічний неприємний запах, схожий на запах ліків.

Вживання отруйних печериць провокує важкі ураження шлунково-кишкового тракту.

Отруйна печериця / Фото gribi.net.ua

Krwistoborowik szatański

Krwistoborowik szatański (rubroboletus satanas) – сатанинський гриб. Має трубчасту форму. Як правило, виглядає так: світло-сірий товстий капелюшок і яскрава червона м'язиста ніжка. Забарвлення верхівки може змінюватись до рожевого чи оливкового кольору, а ніжка іноді буває світло-оливковою чи навіть білою. Через цю здатність змінюватися молоді сатанинські гриби плутають з їстівними.

Сатанинські гриби містять шкідливий для нервової системи мускарин та речовини, здатні спричинити тромбоз. Під дією високої температури більшість шкідливих речовин руйнується і можна відбутись розладом травлення та болем у шлунку. Якщо з'їсти гриби без належної термообробки, то можна отримати дуже важке отруєння.

Сатанинський гриб / Фото gribi.net.ua

Borowik żółtopory

Borowik żółtopory (caloboletus calopus) – боровик красивий або боровик неїстівний є схожим на вигляд на сатанинський гриб. Він не належить до отруйних грибів. Але вважається неїстівним, зокрема через свій дуже гіркий смак.

Боровик неїстівний / Фото gribi.net.ua

Поради для тих, хто збирає гриби у Польщі

Щоб вберегтися від отруєння, досвідчення грибники радять оминати сумнівні гриби та не класти до кошика гриби малих розмірів (їх складно ідентифікувати). Невідомі гриби не варто чіпати руками чи ножем, бо деякі речовини навіть у мікродозах можуть спричинити важке отруєння.

Зверніть увагу, що продавати гриби у Польщі мають право тільки ліцензовані грибники, які склали державний іспит. Тому у жодному разі не можна купувати лісові знахідки на стихійних ринках чи десь біля дороги.

Якщо у кошику з їстівними грибами опинився бодай один сильно отруйний гриб, на жаль, викинути доведеться увесь кошик.

Також слід запам'ятати, що при підозрі на отруєння грибами не можна вживати молоко та молочні продукти й алкоголь, оскільки це прискорює всмоктування токсинів.

Вдаватися до самолікування і народних методів не рекомендовано. Найкращий спосіб порятунку – це невідкладний візит до лікаря.