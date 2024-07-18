Шалена спека псує туристам відпочинок: Греція закриває головну пам'ятку країни

Міністерство культури Греції оголосило про тимчасове закриття відомого афінського Акрополя у найспекотніші години дня у відповідь на сильну спеку, що охопила країну. Відвідувачам, які чекають у черзі до історичної пам'ятки, надається безплатна вода, щоб у них не виникало зневоднення.

У звіті метеорологів прогнозується, що впродовж наступних кількох днів у Греції триватиме спекотна погода через гаряче повітря, що надходить з Африки, причому високі температури очікуються щонайменше до неділі. Свого піку спека досягла в середу і четвер, коли температура піднялася до 43 градусів за Цельсієм.

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У Греції тимчасово закривають Акрополь в Афінах

Нещодавно влада прийняла рішення закрити знаменитий афінський Акрополь, найбільшу культурну пам'ятку країни, з полудня до 17:00.

Крім того, грецькі муніципалітети відкрили для громадськості закриті приміщення з кондиціонерами. Громадянам рекомендується уникати перебування на сонці в денні години пікової спеки й підтримувати водний баланс, регулярно вживаючи воду.

На знак солідарності Червоний Хрест надав прохолодні напої та інформаційні листівки охочим туристам, які стояли в черзі на вхід до храму Парфенон на вершині Акрополя в середу, 17 липня. Відвідувачі вишикувалися в чергу з ранніх годин в очікуванні дослідження цього культового місця.

Ми зробили це та швидко вийшли, а тепер збираємось трохи провітритись, трохи випити й насолоджуватися днем. Але там жарко, це справді так. Якщо ти не прийдеш підготовленим, ти добряче спітнієш,

— сказав турист після відвідин Акрополя.

Зауважимо, спекотні сухі умови також спровокували лісові пожежі. Пожежники та літаки, що скидають воду, борються з кількома пожежами в Греції, у тому числі великою в сосновому лісі в Корінфі на півдні Греції.