У Греції з порушниками правил на пляжах боротимуться за допомогою дронів

Так, у деяких частинах Греції дрони запустили для спостереження за туристами, оскільки боротьба за шезлонги виходить з-під контролю. Де діють нові правила у Греції – читайте нижче!

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Епоха бойових дій безпілотників порушує "пляжну боротьбу" в таких гарячих точках, як Корфу, півострів Халкідіки та Аттика – регіон навколо грецької столиці Афін.

Намагаючись протистояти надмірному туризму, органи влади розслідували "понад 1000 скарг" громадськості на додаток під назвою "MyCoast". Вони припиняють сумнівну туристичну практику, використовуючи БПЛА спостереження та супутникові зображення, щоб слідкувати за повідомленнями місцевих жителів,

– йдеться у повідомленні.

Окрім туристів, влада перевіряє бари та ресторани, які незаконно накривають пляжі лежаками та столиками.

Згідно з новими правилами, запровадженими в березні, парасольки та шезлонги повинні бути не менше чотирьох метрів від моря. Крім того, заборонена оренда на пляжах, які мають менш як чотири метри піску.



У Греції боротьба за шезлонги виходить з-під контролю / Фото Unsplash

У результаті лише за 5 днів було накладено штрафів на суму близько 350 000 євро. Більшість штрафів стосуються лежаків і парасольок, які займають занадто багато місця на пляжі.

Протягом наступних кількох днів дрони літатимуть над знаменитими островами Кіклади та Додеканес поблизу узбережжя Туреччини, щоб позначати потенційні порушення.