Покупки у неділю: Польща готує важливі зміни у роботі магазинів

Несподіванкою для українців, які проживають у Польщі, є те, що магазини та супермаркети в країні не працюють у неділю. Днями до Сейму внесли законопроєкт, який має на меті дозволити торгівлю в цей традиційно неробочий день.

Які зміни в роботі магазинів можуть ухвалити в Польщі – далі у матеріалі!

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У Польщі готують зміни у роботі магазинів в неділю

У заяві, оприлюдненій представниками політичного руху "Polska 2050", було оголошено про розробку нового законопроєкту про торгові неділі. Законопроєкт має на меті знайти компроміс між інтересами споживачів, які бажають робити покупки в неділю, та роздрібних торговців.

Згідно з новим законопроєктом, працівники магазинів незабаром можуть отримати право на подвійну оплату за роботу в неділю. Також законодавство вимагає від роботодавців забезпечити працівникам день відпочинку протягом наступних 6 днів до або після роботи в неділю.

Ненадання такого дня відпочинку призведе до того, що працівникові буде надано вихідний день до кінця розрахункового періоду.

Запровадження двох торгових неділь на місяць збільшить виторг магазинів на 4%. Також робота магазинів у додаткові вихідні дні дозволить скоротити кількість змарнованих харчових продуктів,

– кажуть автори законопроєкту,

У відповідь на потреби мешканців невеликих населених пунктів, запропоновані зміни спрямовані на усунення незручностей, пов'язаних з необхідністю долати великі відстані для здійснення покупок. Багато людей змушені брати вихідні протягом тижня, щоб відвідати магазини, розташовані за кілька десятків кілометрів від їхніх домівок.

Зауважимо, у Польщі деякі регіони можуть надати високий рівень життя зі зручними умовами, тоді як інші – виклики. Тому важливо ретельно оцінити всі ці аспекти перед прийняттям рішення про переїзд або проживання в Польщі. Так, Business Insider Polska представив рейтинг найкращих міст для життя – топ несподіваний.