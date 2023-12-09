Це може бути останній шанс для фанатів Гаррі Поттера покататися на Гоґвортському експресі

Якщо ви прихильник Гаррі Поттера, то це може бути ваша остання можливість подорожувати на легендарному Гоґвортському експресі. Відомий маршрут у Шотландії можуть закрити.

Потяг The Jacobite, який курсує мальовничим шотландським віадуком Гленфіннан може припинити рейси з наступного року. Така загроза виникла через безпекові перестороги. Що сталося і чи можна ще придбати квиток на маршрут з магічного світу Джоан Роулінг – дізнаєтесь в матеріалі.

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Магічний експрес під загрозою

Подорожі шотландським віадуком Гленфіннан можуть припинитися наступного року. Хоч потяг і магічний, але оператори залізниць Західного узбережжя (WCR) повинні дотримуватися суворих правил безпеки у світі маглів.

Старенький локомотив The Jacobite не відповідає вимогам Управління залізничного та автомобільного транспорту Великої Британії (ORR). Потяг має проблеми з системою центральних замків на дверях вагонів. Але її оновлення є занадто дорогим для компанії.

Це може призвести до того, що залізничні подорожі через приголомшливий віадук Гленфіннан у Шотландії стануть недоступними з березня 2024 року.

Найпопулярніший залізничний маршрут у Шотландії / Фото Unsplash

Що чекає на культовий потяг?

Зараз намагаються виправити ситуацію. Липнева перевірка показала, що проблеми з дверними замками у вагонах піддають ризику життя та здоров'я пасажирів. Поки що The Jacobite отримав дозвіл на курсування до початку 2024 року. Також у звіті розкритикували провідників за те, що вони не забороняли людям спиратися на двері або висовуватися з відкритих вікон під час руху поїзда.

У січні ми дізнаємось рішення суду, яке вирішить подальшу долю Гоґвортського експреса. Залізнична компанія заявила, що оновлення замків обійдеться їй у понад 8 мільйонів євро. А це знищить прибуток за довгі роки, тому покращувати безпекову систему поки не готові.

Попри невизначене майбутнє легендарного потяга, квитки на сезон 2024 року вже продаються. Перші подорожі через віадук Гленфіннан мають розпочатися з 24 березня.

Ціни на квитки різняться. Стандартний денний проїзд для дорослих коштує 76 євро. А от варіант купе вже значно дорожчий – 464 євро.

Маршрут The Jacobite є туристичним магнітом / Фото Pixabay

Залізнична подорож через 21-арковий віадук Гленфіннан у Шотландії із захоплюючими краєвидами на озеро Лох-Шил є, безсумнівно, найвідомішою частиною колії Вест-Хайленд-Лайн. Подорож потягом The Jacobite тягнеться на 135 кілометрів. На цьому маршруті є багато інших виняткових місць.

Близько 750 людей щодня користуються цією лінією в пік сезону. Чимало туристів приїздять також, щоб просто спостерігати, як Гоґвортський експрес проходить через віадук.