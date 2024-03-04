Якщо під час відпустки дощитиме: готель в одній з популярних країн платитиме за погану погоду

Часто мандрівники бояться, що погана погода може зіпсувати омріяну відпустку. Однак один з готелів Сінгапура знайшов рішення.

Готель InterContinental Singapore's знайшов рішення. Відтепер мандрівники, яким дощ зіпсував відпустку, зможуть отримати компенсацію.

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Сінгапур – справжня "столиця дощів" (тільки Лондону про це не кажіть). Зазвичай там дощить понад 170 днів на рік. Зокрема, через це багато мандрівників уникали мандрівок туди. Але тепер туристи отримуватимуть компенсацію від InterContinental Singapore's.

Як отримати компенсацію

Андреас Кремер – менеджер готелю – розповів, що ідея з'явилася під час жартівливої розмови з друзями. Вони обговорювали майбутнє для розкішних подорожей. І хтось в компанії пожартував, що наступним етапом стане гарантія гарної погоди. Кремеру припала до душі ця ідея. Так в InterContinental Singapore's з'явився пакет Rain Resist Bliss.

Щоб турист отримав компенсацію, тривалість дощу має становити 120 хвилин упродовж 4 годин світлового дня. Окрім того, наголошують, що наразі платитимуть за дощ лише людям, які оселилися у люксових номерах.

Компенсація становитиме вартість однієї ночі у готелі. Гроші надійдуть у вигляді спеціального ваучера. Ним потрібно скористатися в InterContinental Singapore's упродовж тижня.