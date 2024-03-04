Отель InterContinental Singapore's нашел решение. Отныне путешественники, которым дождь испортил отпуск, смогут получить компенсацию.

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Сингапур – настоящая "столица дождей" (только Лондону об этом не говорите). Обычно там дождь идет более 170 дней в году. В частности, из-за этого многие путешественники избегали путешествий туда. Но теперь туристы будут получать компенсацию от InterContinental Singapore's.

Как получить компенсацию

Андреас Кремер – менеджер отеля – рассказал, что идея появилась во время шутливого разговора с друзьями. Они обсуждали будущее для роскошных путешествий. И кто-то в компании пошутил, что следующим этапом станет гарантия хорошей погоды. Кремеру пришлась по душе эта идея. Так в InterContinental Singapore's появился пакет Rain Resist Bliss.

Чтобы турист получил компенсацию, продолжительность дождя должна составлять 120 минут в течение 4 часов светового дня. Кроме того, отмечают, что пока будут платить за дождь только людям, которые поселились в люксовых номерах.

Компенсация составит стоимость одной ночи в отеле. Деньги поступят в виде специального ваучера. Им нужно воспользоваться в InterContinental Singapore's в течение недели.