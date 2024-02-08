Гори смердять: альпіністам на Евересті наказали прибирати власні екскременти

Намагаючись розв'язати проблему з відходами в районі Евересту, непальський муніципалітет видав директиву, яка зобов'язує альпіністів прибирати власні екскременти. Екстремали повинні повертати відходи назад до базового табору для утилізації.

Більшість альпіністів і допоміжного персоналу під час сходження, як правило, копають яму для туалету. Але чим вище в гори, тим менше в деяких місцях стає снігу, тож ходити в туалет доводиться просто неба. Це має наслідки.

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Альпіністам на Евересті прибирати власні екскременти

Як зауважує міська влада, мізерна кількість людей, які здійснюють сходження на вершину Евересту, відповідально утилізують свої відходи в біорозкладні пакети. Ця проблема зі сміттям мучить Еверест і навколишні гірські хребти вже багато років, попри тенденцію до зростання кількості ініціатив з прибирання.

Організація "Комітет з контролю забруднення Сагарматхи" (SPCC) підрахувала, що вздовж маршруту від базового табору біля підніжжя Евересту до четвертого табору, розташованого ближче до вершини, накопичилося три тонни людських екскрементів.

Через екстремальні температури екскременти, що залишаються на Евересті, не розкладаються повністю.

Наші гори почали смердіти. Ми отримуємо скарги на те, що на скелях видно людські випорожнення, а деякі альпіністи хворіють. Це неприйнятно та псує наш імідж,

— сказав Мінґма Шерпа, голова сільського муніципалітету Пасанг Лхаму.

Згідно з новою директивою, альпіністи, які готуються підкорити грізний Еверест і сусідню гору Лхоцзе, повинні будуть придбати в базовому таборі спеціальні "мішки для фекалій". Після повернення альпіністів ці пакети будуть піддаватися перевірці в рамках посилених правил поводження з відходами на відомих вершинах.

Яких заходів влада вживає?

Муніципалітет села надав дозвіл SPCC (Комітету зі сходження на вершини шерпів) на закупівлю приблизно 8 000 мішків для фекалій зі США. Ці мішки задовольнять потреби близько 400 іноземних альпіністів і 800 допоміжного персоналу під час майбутнього альпіністського сезону, який розпочнеться в березні.

Ці пакети для калу містять хімічні речовини та порошки, які роблять людські екскременти твердими та майже без запаху. Зазвичай альпіністи проводять близько двох тижнів у вищих таборах для спроби піднятися на вершину. Тож планується, що їм видаватимуть два пакети, кожен з яких вони зможуть використати 5 – 6 разів.