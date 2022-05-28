Горе-водій напідпитку влаштував епічну аварію на АЗС в Чехії: відео з камери спостереження

Серед чеських водіїв також трапляються несумлінні автомобілісти, які дозволяють собі сісти за кермо у нетверезому стані. Один з таких став учасником епічної ДТП на заправці.

Так, водій хетчбека Hyundai напідпитку, ймовірно, вирішив заправити машину на одній з чеських заправок, що поблизу Блучина. Але мало того, що він заїхав на АЗС не з того боку, так ще й протаранив металевий стовп, що служить опорою накриття над колонками.

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Свідками дивної аварії стали працівники заправної станції. Але, крім цього, епічна ситуації потрапила на камеру відеонагляду. Тож з кадрів видно, як горе-водій спочатку в'їхав у стовп, не встигши ні вивернути кермо, ні загальмувати, після чого став здавати назад. Усе йшло не так погано, але до того моменту, як він "застрибнув" на бордюр заднім колесом своєї автівки.

Співробітники зрозуміли, що водій п'яний, забрали у нього ключі та викликали поліцію.

Правоохоронці приїхали швидко та провели алкотест – прилад показав 3,2 проміле, що відповідає сильному ступеню сп'яніння. Водій, який виявився іноземцем, зізнався поліцейським, що перед поїздкою випивав. Порушника затримали та доставили у дільницю.

Епічна ДТП на чеській заправці: