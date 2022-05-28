Пьяный водитель устроил эпическую аварию на АЗС в Чехии: видео с камеры наблюдения

Среди чешских водителей также встречаются недобросовестные автомобилисты, которые позволяют себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Один из таких стал участником эпического ДТП на заправке.

Так, нетрезвый водитель хэтчбека Hyundai, вероятно, решил заправить машину на одной из чешских заправок, близ Блучина. Но мало того, что он заехал на АЗС не с той стороны, так еще и протаранил металлический столб, служащий опорой накрытия над колонками.

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Свидетелями странной аварии стали работники заправочной станции. Но, кроме этого, эпическая ситуация попала на камеру видеонаблюдения. Так что из кадров видно, как горе-водитель сначала въехал в столб, не успев ни вывернуть руль, ни затормозить, после чего стал сдавать назад. Все шло не так плохо, но до того момента, как он "запрыгнул" на бордюр задним колесом своего автомобиля.

Сотрудники поняли, что водитель пьян, забрали у него ключи и вызвали полицию.

Правоохранители приехали быстро и провели алкотест – прибор показал 3,2 промилле, что соответствует сильной степени опьянения. Оказавшийся иностранцем водитель признался полицейским, что перед поездкой выпивал. Нарушителя задержали и доставили в участок.

Эпическое ДТП на чешской заправке: