Google та Варшавська школа економіки анонсували безкоштовний курс з онлайн-маркетингу

2 травня 2022 , 11:07
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Джерело:

телеграм-канал Нова Польща

У Google оголосили набір на практичний курс "Уміння й навички для майбутнього", доступ до якого в українців буде безкоштовним. Читайте далі, як записатися на навчання.

Так, 8-тижневий курс будуть вести як фахівці компанії Google, так і лектори з Варшавської школи економіки та практики ринку. Подати заявку можна до 13 травня. Кількість місць обмежена

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Що відомо про курс "Уміння й навички для майбутнього"

Учасники програми зможуть опанувати інтернет-маркетинг та ведення бізнесу в мережі. Навчання триватиме вісім тижнів у режимі онлайн. Викладатимуть і польською, і українською мовами.

6 основних тем, які розкриють на курсі від Google

  • основи менеджменту і бізнесу;
  • основи онлайн-маркетингу;
  • використання даних в оптимізації бізнесу;
  • перфоманс-маркетинг на практиці;
  • технологічні аспекти ведення бізнесу в мережі;
  • хмарні інструменти в бізнесі і маркетингу.
Зауважте! Після закінчення курсу випускникам допоможуть знайти оплачуване стажування.

Хто може долучитися до курсу безкоштовно та кого взагалі не прийматимуть на навчання

  • Потенційному учаснику має бути від 18 до 30 років.
  • Курс доступний для українців, що приїхали до Польщі, незалежно від попереднього професійного досвіду.
  • Брати участь у програмі не можуть неповнолітні, співробітники маркетингових або рекламних агентств, а також ті, хто працює за трудовим договором на невизначений термін (umowa o pracę na czas nieokreślony).

Як долучитися до навчання

Навчання розпочнеться 16 травня, а подати заяву можна двома мовами (польською та українською):

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Автор: Назарій Сорока