Google та Варшавська школа економіки анонсували безкоштовний курс з онлайн-маркетингу

У Google оголосили набір на практичний курс "Уміння й навички для майбутнього", доступ до якого в українців буде безкоштовним. Читайте далі, як записатися на навчання.

Так, 8-тижневий курс будуть вести як фахівці компанії Google, так і лектори з Варшавської школи економіки та практики ринку. Подати заявку можна до 13 травня. Кількість місць обмежена

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Що відомо про курс "Уміння й навички для майбутнього"

Учасники програми зможуть опанувати інтернет-маркетинг та ведення бізнесу в мережі. Навчання триватиме вісім тижнів у режимі онлайн. Викладатимуть і польською, і українською мовами.

6 основних тем, які розкриють на курсі від Google

основи менеджменту і бізнесу;

основи онлайн-маркетингу;

використання даних в оптимізації бізнесу;

перфоманс-маркетинг на практиці;

технологічні аспекти ведення бізнесу в мережі;

хмарні інструменти в бізнесі і маркетингу.

Хто може долучитися до курсу безкоштовно та кого взагалі не прийматимуть на навчання

Потенційному учаснику має бути від 18 до 30 років.

Курс доступний для українців , що приїхали до Польщі, незалежно від попереднього професійного досвіду.

, що приїхали до Польщі, незалежно від попереднього професійного досвіду. Брати участь у програмі не можуть неповнолітні, співробітники маркетингових або рекламних агентств, а також ті, хто працює за трудовим договором на невизначений термін (umowa o pracę na czas nieokreślony).

Як долучитися до навчання

Після закінчення курсу випускникам допоможуть знайти оплачуване стажування.

Навчання розпочнеться 16 травня, а подати заяву можна двома мовами (польською та українською):

посилання для запису польською;

для запису польською; посилання для запису українською.

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