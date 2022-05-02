Так, 8-тижневий курс будуть вести як фахівці компанії Google, так і лектори з Варшавської школи економіки та практики ринку. Подати заявку можна до 13 травня. Кількість місць обмежена

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Що відомо про курс "Уміння й навички для майбутнього"

Учасники програми зможуть опанувати інтернет-маркетинг та ведення бізнесу в мережі. Навчання триватиме вісім тижнів у режимі онлайн. Викладатимуть і польською, і українською мовами.

6 основних тем, які розкриють на курсі від Google

основи менеджменту і бізнесу;

основи онлайн-маркетингу;

використання даних в оптимізації бізнесу;

перфоманс-маркетинг на практиці;

технологічні аспекти ведення бізнесу в мережі;

хмарні інструменти в бізнесі і маркетингу.

Зауважте! Після закінчення курсу випускникам допоможуть знайти оплачуване стажування.

Хто може долучитися до курсу безкоштовно та кого взагалі не прийматимуть на навчання

Потенційному учаснику має бути від 18 до 30 років.

Курс доступний для українців , що приїхали до Польщі, незалежно від попереднього професійного досвіду.

, що приїхали до Польщі, незалежно від попереднього професійного досвіду. Брати участь у програмі не можуть неповнолітні, співробітники маркетингових або рекламних агентств, а також ті, хто працює за трудовим договором на невизначений термін (umowa o pracę na czas nieokreślony).

Як долучитися до навчання

Навчання розпочнеться 16 травня, а подати заяву можна двома мовами (польською та українською):

посилання для запису польською;

для запису польською; посилання для запису українською.

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