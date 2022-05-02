Так, 8-тижневий курс будуть вести як фахівці компанії Google, так і лектори з Варшавської школи економіки та практики ринку. Подати заявку можна до 13 травня. Кількість місць обмежена
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Що відомо про курс "Уміння й навички для майбутнього"
Учасники програми зможуть опанувати інтернет-маркетинг та ведення бізнесу в мережі. Навчання триватиме вісім тижнів у режимі онлайн. Викладатимуть і польською, і українською мовами.
6 основних тем, які розкриють на курсі від Google
- основи менеджменту і бізнесу;
- основи онлайн-маркетингу;
- використання даних в оптимізації бізнесу;
- перфоманс-маркетинг на практиці;
- технологічні аспекти ведення бізнесу в мережі;
- хмарні інструменти в бізнесі і маркетингу.
Хто може долучитися до курсу безкоштовно та кого взагалі не прийматимуть на навчання
- Потенційному учаснику має бути від 18 до 30 років.
- Курс доступний для українців, що приїхали до Польщі, незалежно від попереднього професійного досвіду.
- Брати участь у програмі не можуть неповнолітні, співробітники маркетингових або рекламних агентств, а також ті, хто працює за трудовим договором на невизначений термін (umowa o pracę na czas nieokreślony).
Як долучитися до навчання
Навчання розпочнеться 16 травня, а подати заяву можна двома мовами (польською та українською):
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