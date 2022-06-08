Google допомагає евакуйованим викладачам та студентам — корпорація надала їм 43 тисячі ноутбуків

Через війну в Україні викладачі та студенти змушені працювати дистанційно. На жаль, не у всіх є для цього можливість.

Google надав українцям 43 тисячі ноутбуків

Тому корпорація Google у співпраці з Міністерством освіти і науки України та ЮНЕСКО надала обладнання, програмне забезпечення і контент для навчання українських школярів та студентів.

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Так, щоб допомогти продовжити освіту студентам, Google надав українським викладачам 43 тисячі Chromebook. Техніка допоможе їм спілкуватися зі своїми учнями, де б ті не перебували.

Щоб забезпечити ефективність цих пристроїв, Google співпрацює з місцевими організаціями, аби навчати близько 50 тисяч викладачів. Також надає оновлення Chrome Enterprise, щоб школи могли налаштовувати пристрої та керувати ними віддалено.

Крім того, вже найближчим часом на ютуб-каналі "Learning" з'явиться курс української мови для дітей 13 – 17 років. Він міститиме контент, який відповідає їхній навчальній програмі, у будь-якій частині світу. Програма передбачає декілька предметів:

українська мова та література;

хімія;

біологія;

математика тощо.

Як Google підтримує українські університети

Компанія Google також прийняла рішення підтримати й українські університети. Зокрема, навчальним закладам стали доступні декілька преміальних функцій Google Workspace for Education. До кінця року вони будуть безкоштовними.

Це надає можливість університетам проводити більш масштабні зустрічі до 250 учасників, а також записувати їх безпосередньо на Диску.

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