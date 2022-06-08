Google предоставил украинцам 43 тысячи ноутбуков

Поэтому компания Google в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины и ЮНЕСКО предоставила оборудование, программное обеспечение и контент для обучения украинских школьников и студентов.

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Так, чтобы помочь продолжить образование студентам, Google предоставил украинским преподавателям 43 тысячи Chromebook. Техника поможет им общаться со своими учениками, где бы те ни находились.

Чтобы обеспечить эффективность этих устройств, Google сотрудничает с местными организациями, чтобы обучать около 50 тысяч преподавателей. Также предоставляет обновление Chrome Enterprise, чтобы школы могли настраивать и управлять ими удаленно.

Кроме того, уже в ближайшее время на ютуб-канале "Learning" появится курс украинского языка для детей 13 – 17 лет. Он будет содержать контент, соответствующий их обучающей программе, в любой части мира. Программа предусматривает несколько предметов:

украинский язык и литература;

химия;

биология;

математика и т.д.

Как Google поддерживает украинские университеты

Компания Google приняла решение поддержать и украинские университеты. В частности, учебным заведениям стало доступно несколько премиальных функций Google Workspace for Education. До конца года они будут бесплатными.

Это позволяет университетам проводить более масштабные встречи до 250 участников, а также записывать их непосредственно на Диске.

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