Лише приїдьте, решта – за організаторами: країна-експерт зі щастя проведе free майстер-клас

Фінляндія сім років поспіль очолює звіт ООН про щастя у світі, і країна вирішила перетворити цю нагороду на рекламний інструмент для своєї привабливості як туристичного напрямку. Оскільки фіни тепер є дипломованими експертами в мистецтві радості, вирішили влаштувати free майстер-клас для людей.

Visit Finland і Helsinki Partners запропонували безплатний п'ятиденний майстер-клас щастя з 9 по 14 червня. Всю поїздку оплачують організатори, включаючи проживання в готелі та переліт до/з Гельсінкі, де проходитиме майстер-клас.

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У Гельсінкі знову проведуть майстер-клас на щастя

Уроки "як стати щасливими" будуть з 9 по 14 червня, а стати учасником можна до 4 квітня. Умов лише дві: виконати завдання у соцмережах та заповнити форму реєстрації.

У програмі – зустрічі з цікавими та захопливими мешканцями Гельсінкі, поїздки на природу, "сімейні" обіди та вечері та цілий список лайфхаків як зробити життя кращим.

Організатори, до речі, повністю покривають витрати: і білети, і житло, і харчування.

Щастя можна знайти в моменти чистого задоволення, коли ви відчуваєте правильну обстановку. Найважливіше те, що хаки щастя — це навички, яким може навчитися кожен, щоб підвищити свій добробут,

— коментує Хелі Хіменес з Business Finland.

Отже, якщо ви хочете розпочати своє літо якнайщасливіше – і безплатна пільга, безумовно, допоможе, – не забудьте подати заявку до 4 квітня за посиланням.

У Гельсінкі проведуть free майстер-клас зі щастя / Фото Unsplash

Фінляндія – найщасливіша країна світу – головне

Організація Об'єднаних Націй підготувала щорічний Всесвітній звіт про щастя. Перше місце у рейтингу вже сім років поспіль займає Фінляндія. На другому місці – Данія, на третьому – Ісландія, на четвертому – Швеція, на п'ятому – Ізраїль.

Окрім того, до першої десятки "щастя" увійшли Норвегія, Нідерланди, Люксембург, Швейцарія та Австралія. Україна зайняла 105 місце. Ще у 2023 році вона посідала 92 позицію.