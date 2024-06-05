Нова Атлантида: острів на Карибах, де живуть люди, стрімко йде під воду

Карибський острів Гарді Сугдуб поблизу Панами стрімко йде під воду. Причиною трагедії є глобальне потепління. Прогнозують, що 1200 місцевих жителів стануть першими в історії людства кліматичними біженцями.

Крихітний острів Гарді Сугдуб розташований біля панамського узбережжя Карибського моря. Там мешкали приблизно 300 сімей. Більшість жителів острова – народ ґуна. Вони поселилися на Гарді Сугдуб близько 200 років тому.

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Люди стануть першими кліматичними біженцями

Цілі покоління зростали на території острова. Переважно люди заробляли на життя рибальством. Окрім того, на Гарді Сугдуб активно розвивалася туристична сфера. Місцеві жителі радісно зустрічали мандрівників й робили все можливе, щоб їхні відпустки пройшли максимально комфортно.

Вже через лічені дні люди назавжди залишать рідні оселі. Місцева жителька Надін розповіла, що їй – дуже сумно й тривожно.

Нам трохи сумно, тому що ми залишимо позаду домівки, які знали все життя, море, де ми ловимо рибу, де ми купаємося і куди приїжджають туристи, але острів потроху тоне,

– розповіла дівчина.

Водночас деякі люди вирішили залишитися на Гарді Сугдуб. Звичайно, мовиться про ще відносно безпечний період.

Перспективи – вкрай невтішні. Прогнозують, що ще до кінця цього століття жителям народу ґуна доведеться залишити усі місцеві острови. Вони підуть під воду.