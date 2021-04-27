Єдина родина – єдина країна: у Гамбурзі відкриють виставку художниць з Донеччини

З нагоди тридцятої річниці Незалежності нашої країни Генеральне консульство України у Гамбурзі, що в Німеччині, відкриє виставку картин двох українських художниць. Виставка матиме назву "Єдина родина – єдина країна". Її авторами є жінки з Краматорська Донецької області: мама і донька. Їх обох звати Олена Кулик.

Відкриття виставки заплановане на 28 квітня 2021 року. Вона складатиметься з 22 картин. Про це повідомила пресслужба Генерального консульства України у Гамбурзі.

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Про роботи

Картини написані з використанням різних технік: м'яка пастель, акварель на мокрому папері, олійний живопис та змішана техніка.

На виставці представлені не лише реалістичні взірці, а й роботи, що передають абстрактні враження художниць про Україну. На переконання авторок та організаторів, картини мають глибоке символічне значення.

Спільно з художницями ми переконані, що, так само як Краматорськ було повернуто Україні, так і решта нині окупованих територій, деякі з яких можна побачити на виставлених роботах, будуть знову возз'єднані в єдину Українську державу,

– зазначають дипломати.

Функціонування виставки

У разі відповідного дозволу Сенату Гамбурга, відвідати виставку можна буде за попереднім записом. Для цього потрібно у листі вказати свої персональні та контактні дані й надіслати на адресу електронної скриньки solomia.kushnir.gku.hh@gmail.com. У відповідь на лист організатори надішлють повідомлення з можливим часом для візиту.

Виставка буде відкрита щосереди з 28 квітня до 7 липня з 17:00 до 17:40. Вхід – безплатний і лише у захисних масках.

Також виставка буде представлена у форматі 3D, тобто відвідати її можна буде й онлайн.



У Гамбурзі відкриють виставку художниць з Донеччини / Зображення kulik-gallery.com