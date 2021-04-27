В честь тридцатой годовщины Независимости нашей страны Генеральное консульство Украины в Гамбурге, что в Германии, откроет выставку картин двух украинских художниц. Выставка будет называться "Единая семья – единая страна". Ее авторами являются женщины из Краматорска Донецкой области: мама и дочка. Их обоих зовут Елена Кулик.

Открытие выставки запланировано на 28 апреля 2021 года. Она будет состоять из 22 картин . Об этом сообщила пресс-служба Генерального консульства Украины в Гамбурге.

​Интересно Украинца номинировали на титул "Человек года-2020" в Гданьске: детали

О работах

Картины написаны с использованием различных техник: мягкая пастель, акварель на мокрой бумаге, масляная живопись и смешанная техника.

На выставке представлены не только реалистичные образцы, но и работы, передающие абстрактные впечатления художниц об Украине. По убеждению авторов и организаторов, картины имеют глубокое символическое значение.

Вместе с художницами мы убеждены, что, так же как Краматорск было возвращено Украине, так и остальные сейчас оккупированные территории, некоторые из которых можно увидеть на выставленных работах, будут снова воссоединены в единое Украинское государство,

– отмечают дипломаты.

Функционирование выставки

В случае соответствующего разрешения Сената Гамбурга, посетить выставку можно будет по предварительной записи. Для этого нужно в письме указать свои персональные и контактные данные и отправить по адресу электронной почты solomia.kushnir.gku.hh@gmail.com. В ответ на письмо организаторы пришлют сообщение с возможным временем для визита.

Выставка будет открыта каждую среду с 28 апреля по 7 июля с 17:00 до 17:40. Вход – бесплатный и только в защитных масках.

Также выставка будет представлена в формате 3D , то есть посетить ее можно будет и онлайн.