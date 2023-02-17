Одне із французьких міст зробить громадський транспорт безплатним

У Монпельє вирішили скасувати плату за громадський транспорт у місті. Планують зробити це з 21 грудня 2023 року.

У Монпельє зроблять безкоштовний проїзд у транспорті

Місцеві жителі зможуть користуватися безкоштовним проїздом у міському автобусному та трамвайному транспорті. Схема спрямована на скорочення викидів, зменшення забруднення та покращення доступності для жителів міста.

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Запроваджуючи безкоштовний транспорт, ми сміливо беремо велику міру соціальної справедливості, прогресу, який працює на екологічний перехід,

— написав мер Монпельє Міхаель Делафосс.

Проєкт частково почали реалізовувати ще 2020-го – тоді автобуси та трамваї зробили безплатними у вихідні. 2021-го плату за проїзд повністю скасували для молодих людей до 18-ти та літніх поза 65 років. Наразі планують зняти для всіх: і мешканців, і туристів.

Подальше розширення схеми є частиною проєкту міста на 150 мільйонів євро для мобільності з нульовим викидом вуглецю. Вона також включає інвестиції в велосипедні доріжки та створення зони з низьким рівнем викидів.

Де ще є безкоштовний транспорт у Франції?

Монпельє далеко не перше місто з такою ініціативою. Фактично, французькі міста почали впроваджувати такі схеми з моменту децентралізації управління транспортом у 2015 році. Проте більшість із них мають менш як 150 000 жителів.

Схожі схеми вже діють у 39 регіонах Франції. Але Монпельє – найбільше місто, яке планує реалізувати такий проєкт.

Влада міста сподівається, що це допоможе досягти нульових викидів і зробить Монпельє доступнішим для людей.