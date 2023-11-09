У Парижі відомий вуличний художник створив фреску з українською дівчиною

Митець Крістіан Гемі, відомий як C215, зобразив на фресці в Парижі образ української дівчини.

Він показав свою роботу першій леді України Олені Зеленській. Вона разом із генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє оглянула фреску, яку створив французький художник.

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Фреска, присвячена Україні

Крістіан Гемі був одним із перших закордонних митців, які відвідали Україну після повномасштабного вторгнення. Він був у різних містах ще у травні 2022 року і міг на власні очі побачити наслідки російських злочинів. Свої враження від тієї поїздки він відтоді закарбовує на стінах французької столиці.

Українська дівчина тепер один із символів Парижа. Роботи французького стрітарт-художника Крістіана Гемі, відомого під псевдонімом C215, кавалера мистецтв Франції, уже стали частиною Гостомеля, Бучі, Києва, Львова,

– написала Олена Зеленська у своєму фейсбуці.

Фреска з українською дівчиною / Фото з фейсбуку Олени Зеленської

Також перша леді подякувала ЮНЕСКО за те, що організація намагається вберегти українську культурну спадщину від російського варварства. Важливо, що ЮНЕСКО внесла об'єкти всесвітньої спадщини в Києві, Одесі та Львові до Списку пам'яток, які перебувають під загрозою.

Як влучно зазначив художник Крістіан Гемі, "Україна хоче перемоги та справедливості". Вдячні всім людям й організаціям, які це розуміють і допомагають втілювати",

– наголосила Зеленська.

Роботи Крістіана Гемі в Україні / Фото з інстаграму christianguemy

Художник з Франції Крістіан Гемі, який має псевдонім C215, створив артоб'єкти в кількох українських містах. Він відвідав звільнені від російських окупантів населені пункти і намалював свої роботи біля пошкоджених будинків у Бучі, Бородянці та Гостомелі. Також його мурали і вуличні картини можна побачити на вулицях Києва та Львова.