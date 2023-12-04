Пляжі та парки: Франція вводить рішучу заборону куріння

Туристів у Франції можуть оштрафувати за куріння в громадських місцях. Країна запровадила нові заборони в рамках комплексного плану боротьби з тютюнопалінням.

Незабаром курців зможуть покарати на французьких пляжах, наприклад, Ніцца планує заборонити цигарки на узбережжі до літа 2024 року. А в рамках чотирирічного плану проти тютюну, заборонять палити на території шкіл, у державних лісах і зелених зонах Франції.

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Де саме цигарки будуть під забороною

Місцеві ради вже визначили 7 200 зон, які мають бути вільними від тютюну у Франції. До них належать французькі ліси на півдні країни, адже вони у зоні ризику лісових пожеж.

Влада поки не розкриває подробиць про те, як будуть карати порушників та які на них чекають штрафи.

Ніцца заборонить куріння на пляжах до літа / Фото Unsplash

Держава хоче допомогти французам кинути палити

За даними Євростату, частка курців у Європі є найвищою саме у Франції. У країні курить близько чверті дорослого населення.

Франція запровадила чотирирічний план щодо скорочення кількості курців. Він включає обмежувальні заходи та створення спеціальних місць для куріння. Окрім заборони цигарок у громадських місцях, країна оголосила про підвищення цін на них.

Очікується, що ціни на сигарети будуть зростати поступово. У 2025 році пачка коштуватиме 12 євро, у 2027 році — 13 євро, заявили в уряді. Зараз одну пачку цигарок у Франції можна купити за 10 — 11 євро.

До 2027 року у Франції також можуть заборонити одноразові електронні сигарети. А за ідеальним сценарієм, європейська країна прагне до 2032 року створити покоління "‎вільне від тютюну".

Міністр охорони здоров'я вважає, що куріння є основною причиною смерті у Франції. За підрахунками міністерства, обмежувальні заходи можуть врятувати життя 75 тисяч людей на рік. Він додав, що тютюн є головним фактором передчасної смерті у віці до 65 років.

Франція не перша європейська країна, яка почала активну боротьбу із тютюнопалінням. Раніше обмежувальні заходи запровадили Ірландія, Угорщина, Греція та Мальта.