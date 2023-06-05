Італійське місто обмежило короткострокову оренду житла в центрі: винні туристи

У Флоренції обмежили короткострокову оренду квартир в історичному центрі міста. Так намагаються боротися з перетворенням серця Тоскани на величезну "‎готельну зону".

Мер Флоренції оголосив про негайну заборону нової короткострокової здачі в оренду приватного житла в історичному центрі міста. Це зробили, щоб зупинити натовпи туристів, які полюбляють знімати апартаменти в центрі Флоренції, який, до речі, занесений до списку ЮНЕСКО.

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Туристи виснажують житлові фонди

Флоренція – одне з найпопулярніших міст в Італії. За останніми оцінками, у його середмісті є понад 8 000 помешкань, які здають в оренду на різних платформах, починаючи з найвідомішої – Airbnb. У таких гарячих туристичних містах, як Флоренція та Венеція, житлові фонди надзвичайно виснажені через короткострокову оренду, тобто період, менший від 30 днів.

Заборона не буде розповсюджуватись на тих італійців, які вже розпочали бізнес і здають житло давно. Але новим орендодавцям розпочати таку діяльність не дозволять.

Мер Флоренції Даріо Нарделла назвав заборону новим власникам здавати житло на короткий термін "‎сміливою", але обґрунтованою. Нарделла заявив, що місто планує запропонувати податкові пільги власникам нерухомості, які переобладнають своє житло під довгострокову оренду.

Туристичний бум в Італії

Флоренція бореться із феноменом надмірного туризму, який навалився на місто після пандемії. На час цьогорічного туристичного сезону в Італії очікується рекордна кількість туристів – прогнозують 68 мільйонів мандрівників, які проведуть у країні літо. За попередніми оцінками, туристи витратять цього літа в Італії понад 46 мільярдів євро.

Серед найпопулярніших напрямків і Тоскана, тут літо планують провести 7,4 мільйона іноземців та італійців.