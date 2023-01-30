Finnair пропонує українцям знижку 95% на авіаквитки

Чимало авіакомпаній з початку повномасштабного вторгнення висловило підтримку українцям. Авіаперевізники пропонують біженцям, якщо не безплатні перельоти, то квитки з шаленими знижками.

Finnair надає знижку 95% для українців до 28 лютого Так, фінська авіакомпанія Finnair надає знижку 95% для українців, які летять до Фінляндії. Пропозицією можна скористатися до 28 лютого 2023 року.

Зауважте Ryanair запустить 5 нових рейсів з Варшави

Українці можуть скористатися знижкою 95% на квитки з:

Польщі;

Угорщини;

Чехії.

Знижка поширюється на рейси з Варшави (за виключенням рейсу №AY1144), Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі. Зазначимо, що раніше акція також діяла для рейсів з Гданська.

Наприклад, завдяки промокоду можна забронювати квитки з Кракова в Гельсінкі від 107 злотих у базовому тарифі та 114 злотих у тарифі з багажем. Зазначимо, знижка не включає витрати на аеропортні збори та податки.

Для отримання знижки використовуємо промокод UKRAINE95 перед пошуком квитків в полі Use discount code:

Використайте промокод UKRAINE95 перед пошуком квитків в полі Use discount code / Скриншот з сайту Finnair

Умови акції:

промокод діятиме до 28 лютого включно;

діє для рейсів з Варшави, Кракова, Будапешта та Праги в Гельсінкі в економкласі в один бік;

вильоти до 28 лютого.

Дешеві авіаквитки з промокодом UKRAINE95 можна забронювати на офіційному сайті Finnair.com.