Організацією культурного заходу займається українська скаутська організація "Пласт" у Фінляндії. Деталі події оприлюднили у фейсбуці.
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Детальніше про онлайн-зустріч українською дитячою письменницею, яка живе за кордоном
Наймолодші прихильники української літератури матимуть змогу познайомитися з українською письменницею Анною Дьоміною. Подію організували у Фінляндії, а сама письменниця живе у Польщі.
Зустріч з читачами розпочнеться цієї неділі о 15:00 через ZOOM. Для гостей анонсували таку розважальну програму:
- знайомство з популярними героями творів Анни Дьоміни: Лисом, Краплинкою, Дракончиком Яром та крижаними конями;
- цікаві розмови про подорожі, зокрема про те, як із мандрівки можна привезти власну легенду;
- колективне вигадування казки спільно з авторкою.
До слова, Анна Дьоміна відома в Україні та Польщі не лише як дитяча письменниця, а і як мандрівниця та букблогерка. Її книги наповнені розповідями про захопливі пригоди. Авторка також любить описувати природу, зокрема сонце та шелест хвиль.
Українка написала та видала такі книги:
- "Легенди з мандрів";
- "Дивозбірка";
- "Рятуйте! Мене примушують читати";
- "Мандрівний вітер".
Анна Дьоміна / Фото фейсбук "ПЛАСТ у Фінляндії (PLAST in Finland)"
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