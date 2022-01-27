Організацією культурного заходу займається українська скаутська організація "Пласт" у Фінляндії. Деталі події оприлюднили у фейсбуці.

Цікаво "Українці за кордоном": про що цей відеопроєкт і чому його варто подивитися

Детальніше про онлайн-зустріч українською дитячою письменницею, яка живе за кордоном

Наймолодші прихильники української літератури матимуть змогу познайомитися з українською письменницею Анною Дьоміною. Подію організували у Фінляндії, а сама письменниця живе у Польщі.

Зустріч з читачами розпочнеться цієї неділі о 15:00 через ZOOM. Для гостей анонсували таку розважальну програму:

знайомство з популярними героями творів Анни Дьоміни: Лисом, Краплинкою, Дракончиком Яром та крижаними конями;

цікаві розмови про подорожі, зокрема про те, як із мандрівки можна привезти власну легенду;

колективне вигадування казки спільно з авторкою.

До слова, Анна Дьоміна відома в Україні та Польщі не лише як дитяча письменниця, а і як мандрівниця та букблогерка. Її книги наповнені розповідями про захопливі пригоди. Авторка також любить описувати природу, зокрема сонце та шелест хвиль.

Українка написала та видала такі книги:

"Легенди з мандрів";

"Дивозбірка";

"Рятуйте! Мене примушують читати";

"Мандрівний вітер".

Анна Дьоміна / Фото фейсбук "ПЛАСТ у Фінляндії (PLAST in Finland)"

Також дізнавайтеся, що думають про Фінляндію українці, які туди переїхали. Люди відповіли, чи почуваються там задоволеними життям.

Вас може зацікавити сюжет про топ-7 найдорожчих книг: дивіться відео