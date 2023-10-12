У США обрали найбільший гарбуз у світі: скільки важить велетень

Фестиваль Half Moon Bay Art & Pumpkin вже 50 років проводять у Каліфорнії. Цього року переміг викладач із садівництва зі штату Міннесота, якому вдалося виростити гігантський гарбуз.

Родзинкою розважального фестивалю Half Moon Bay Art & Pumpkin є конкурс на найважчий гарбуз. Цього року переможцем визнали плід вагою понад 1,2 тонни. Який вигляд має гігантський гарбуз і до чого тут Майкл Джордан – дізнаєтесь далі.

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Як виростили "гіганта"

Садівник Тревіс Джинджер виростив "‎велетня" на задньому дворі свого дому. Чоловік витратив близько 15 тисяч доларів, щоб доглядати за ним та купувати добрива. У велетенського гарбуза навіть з'явилось ім'я.

Цього гарбуза звуть Майкл Джордан, тому що зараз 2023 рік і він найвеличніший баскетболіст усіх часів. Розпочався баскетбольний раунд, і я сказав, що це буде ідеально: круглий гарбуз баскетбольної форми,

— розповів Тревіс пресі.

Садівник із Міннесоти дуже піклується про гарбузи на своєму подвір'ї. Він поливає плоди до 12 разів на день.

Фестиваль Half Moon Bay Art & Pumpkin / Фото AP

Світовий гарбузовий рекорд

"‎Майкл Джордан" побив попередній світовий рекорд, який у 2021 році встановив фермер з Італії. Його гарбуз важив на 21 кілограм менше. Цей результат навіть зафіксували для Книги рекордів Гіннеса.

Гігантський гарбуз ще тиждень буде виставлений на фестивалі разом з іншими трьома учасниками, які посіли нижчі місця. Весь цей час відвідувачі зможуть сфотографуватися з Тревісом та його "‎Майклом Джорданом".

Тревіс Джинджер – 43-річний викладач із садівництва та ландшафтного дизайну. Він вирощує гарбузи ще з підліткового віку, це сімейна традиція. За останні роки він виграв три з чотирьох "‎гарбузових" конкурсів у США. Ця справа приносить йому кошти – у цьому році чоловік отримав 30 тисяч доларів. Цей виграш Тревіс планує інвестувати, щоб наступного року виростити ще більшого гарбуза.