Изюминкой развлекательного фестиваля Half Moon Bay Art & Pumpkin является конкурс на самую тяжелую тыкву. В этом году победителем признали плод весом более 1,2 тонны. Как выглядит гигантская тыква и при чем здесь Майкл Джордан – узнаете дальше.

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Как вырастили "гиганта"

Садовник Тревис Джинджер вырастил "великана" на заднем дворе своего дома. Мужчина потратил около 15 тысяч долларов, чтобы ухаживать за ним и покупать удобрения. У гигантской тыквы даже появилось имя.

Эту тыкву зовут Майкл Джордан, потому что сейчас 2023 год и он величайший баскетболист всех времен. Начался баскетбольный раунд, и я сказал, что это будет идеально: круглая тыква баскетбольной формы,

– рассказал Тревис прессе.

Садовод из Миннесоты очень заботится о тыквах в своем дворе. Он поливает плоды до 12 раз в день.

Фестиваль Half Moon Bay Art & Pumpkin / Фото AP

Мировой тыквенный рекорд

"Майкл Джордан" побил предыдущий мировой рекорд, который в 2021 году установил фермер из Италии. Его тыква весила на 21 килограмм меньше. Этот результат даже зафиксировали для Книги рекордов Гиннесса.

Гигантская тыква еще неделю будет выставлена на фестивале вместе с другими тремя участниками, занявшими более низкие места. Все это время посетители смогут сфотографироваться с Тревисом и его "Майклом Джорданом".

Тревис Джинджер – 43-летний преподаватель по садоводству и ландшафтному дизайну. Он выращивает тыквы еще с подросткового возраста, это семейная традиция. За последние годы он выиграл три из четырех "тыквенных" конкурсов в США. Это дело приносит ему средства – в этом году мужчина получил 30 тысяч долларов. Этот выигрыш Тревис планирует инвестировать, чтобы в следующем году вырастить еще большую тыкву.