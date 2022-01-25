Про це інформує Посольство України в Сінгапурі на своїй сторінці у фейсбуці. Колекцію підготувала відома українська дизайнерка.

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Детальніше про фотоекспозицію

У посольстві зауважили, що відтепер відвідувачі української дипломатичної установи в Сінгапурі зможуть краще пізнати мистецтво українських прикрас: від давньої доби до сучасних часів. Роботи відбивають не лише різні періоди актуальності тих чи інших аксесуарів, а й стиль та техніку, що характерні для різних куточків України.

Авторкою фотоекспозиції стала майстриня Ольга Троян. Вона родом із Приазов'я, а зараз проживає в Києві.

Повний текст публікації Посольства України в Сінгапурі у фейсбуці

Посольство України в Сінгапурі презентувало з нагоди Дня злуки фотоекспозицію українських етнічних прикрас та аксесуарів з різних регіонів України.

Автором унікальної колекції є винятково талановита майстриня Ольга Троян, родом із Приазов'я, яка зараз живе в Києві. Ольга успішно втілює нові образи як дизайнер, фотограф та модель. Глибокий інтерес до етнічних традицій привів її до створення артмайстерні Craftspace Makoviya ПрИкрасна Майстерня Makoviya.

Відтепер відвідувачі консульського відділу і гості української дипустанови в Сінгапурі матимуть змогу ближче познайомитись з мистецтвом українських прикрас та виробів від давньої доби до сьогодення, які відображають стиль і техніку, притаманну різним регіонам нашої держави.

У Сінгапурі презентували фотоекспозицію українських аксесуарів / Фото Посольство України в Сінгапурі