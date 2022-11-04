Естонія працює над вдосконаленням послуг для українських біженців

Так, естонське МВС ініціює зміни до закону про іноземців. Згідно з ним, усі особи, які перебувають в Естонії й мають режим міжнародного або тимчасового захисту, будуть зобов'язані повідомляти органам влади актуальне місцеперебування й свої контактні дані.

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За словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, надавати таку інформацію українських біженців просили й раніше і це робило чимало людей. Втім, щоб покращити організацію роботи з біженцями, таку вимогу потрібно зробити обов'язковою.

Це дасть змогу оперативно вносити необхідні уточнення, зекономить робочий час чиновників, але найголовніше – забезпечить необхідну підтримку і допомогу українським біженцям, починаючи з надання місць у школах або дитсадках і закінчуючи наданням медичних послуг, робочих місць і вивченням мови,

– пояснив Ляенеметс.

Крім того, уряд Естонії вжив заходів щодо посилення контролю на кордоні, зокрема у сфері покращення інформаційного обміну між естонськими та українськими прикордонниками. Також заплановано додатковий тимчасовий і вибірковий прикордонний контроль на естонському кордоні.

Водночас в МВС Естонії підкреслили, що такі зміни у законодавстві не означають, що біженців з України розглядають як загрозу національній безпеці країни.