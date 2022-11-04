Эстония хочет наладить лучший прием украинских беженцев

Так, эстонское МВД инициирует изменения в закон об иностранцах. Согласно ему, все находящиеся в Эстонии лица, имеющие режим международной или временной защиты, будут обязаны сообщать органам власти актуальное местонахождение и свои контактные данные.

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По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, предоставлять такую ​​информацию украинских беженцев просили и раньше, и это делало немало людей. Впрочем, чтобы улучшить организацию работы с беженцами, такое требование нужно сделать обязательным.

Это позволит оперативно вносить необходимые уточнения, сэкономит рабочее время чиновников, но самое главное – обеспечит необходимую поддержку и помощь украинским беженцам, начиная с предоставления мест в школах или детсадах и заканчивая предоставлением медицинских услуг, рабочих мест и изучением языка,

– объяснил Ляэнеметс.

Кроме того, правительство Эстонии приняло меры по усилению контроля на границе, в частности в сфере улучшения информационного обмена между эстонскими и украинскими пограничниками. Также намечен дополнительный временный и выборочный пограничный контроль на эстонской границе.

В то же время, в МВД Эстонии подчеркнули, что такие изменения в законодательстве не означают, что беженцев из Украины рассматривают как угрозу национальной безопасности страны.