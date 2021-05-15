Електросамокати будуть заборонені у Старому Місті Варшави: відколи та чому

Управління муніципальних доріг (ZDM) нагадує, що 20 травня 2021 року у Польщі наберуть чинності нові правила дорожнього руху. Зміни насамперед стосуються експлуатації електросамокатів. Цим транспортним засобам буде заборонений в'їзд у деякі райони міст, зокрема у популярне Старе Місто, що в столиці.

Нововведення врегулюють використання електросамокатів та інших транспортних засобів UTO (транспортний засіб з електричним приводом, без сидіння і педалей) у Польщі. Головна мета правил 2021 року – посилити безпеку на дорогах.

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Чому електросамокатам не можна у Старе Місто

Влада вважає, що у Старому Місті у Варшаві рух електросамокатів є небезпечним як для пішоходів, так і для водіїв. Все тому, що вулички у цьому районі є надто вузькими. До того ж там ніде лишити електросамокат так, щоб не загороджувати прохід.

Оператори, своєю чергою, до кінця травня повністю виключать цю зону з трафіку, аби користувачі не могли брати й залишати ці транспортні засоби у районі Старого Міста.

Нагадуємо, що цього сезону у Варшаві займатися експлуатацією електросамокатів у громадських місцях будуть такі оператори:

У Польщі змінюються правили щодо експлуатації електросамокатів / Фото Unsplash