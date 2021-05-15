Нововведения урегулируют использования электросамокатов и других транспортных средств UTO (транспортное средство с электрическим приводом, без сиденья и педалей) в Польше. Главная цель правил 2021 года – усилить безопасность на дорогах.
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Почему электросамокатам нельзя в Старый Город
Власти считают, что в Старом Городе в Варшаве движение электросамокатов опасено как для пешеходов, так и для водителей. Все потому, что улочки в этом районе слишком узкие. К тому же там нигде оставить электросамокат так, чтобы не загораживать проход.
Операторы, в свою очередь, до конца мая полностью исключат эту зону из трафика, чтобы пользователи не могли принимать и оставлять эти транспортные средства в районе Старого города.
В Польше меняются правили по эксплуатации электросамокатов / Фото Unsplash