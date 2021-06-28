Електронні посвідчення особи у Швеції: на що слід звернути увагу емігрантам

Понад вісім мільйонів жителів Швеції використовують електронні посвідчення особи у своєму повсякденному житті, щоб отримати доступ до послуг або робити онлайн-покупки. Електронний ідентифікатор покликаний спростити життя емігранта у Швеції. Тож розповідаємо, як його отримати й на чому акцентувати.

Щоб отримати у Швеції електронне посвідчення особи, потрібно мати особистий номер. Це десятизначний або дванадцятизначний код, який емігрант отримує, коли реєструється як житель Швеції. Є три типи електронних посвідчень особи, які можна використовувати у вищезгаданій країні. Розглянемо детальніше їхні особливості.

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BankID

BankID створений у 2005 році й випущений Finansiel ID-Teknik (який належить кільком шведським банкам). Це домінантний e-ID, який використовується у Швеції.

BankID можна використовувати для таких послуг: при використанні мобільного платіжного додатка Swish, онлайн-покупок і входу у свій банківський рахунок.

Загалом є три способи використання BankID:

в ролі мобільного додатка – слід завантажити його з Google Play або Apple Store;

як прив'язку до банківської карти – банк надасть спеціальний зчитувач карт для підключення карти до комп'ютера;

у вигляді завантаження – просто увійдіть у свій банк, завантажте його на комп'ютер і встановіть пароль. У цьому випадку BankID є активним протягом трьох місяців, після чого людині потрібно буде завантажити новий.

Замовити BankID можна через банк, послугами якого емігрант користується. Кожен банк має власний процес подачі заявки. У Швеції BankIDs можуть надати такі банки:

Данський банк;

Handelsbanken;

Ica Banken;

Länsförsäkringar;

Nordea;

СЕБ;

Sparbanken Syd;

Swedbank;

Ålandsbanken.

Замовити BankID можна через банк, послугами якого емігрант користується / Фото Pexels

Freja eID Plus

Freja eID Plus – це додаток, в якому можна довести свою особистість. Потрібно завантажити його з App Store свого телефону. Його можна використовувати для самоідентифікації при використанні онлайн-сервісів.

Також додаток можна використовувати у таких місцях:

Податкове агентство;

Пенсійне агентство;

Агентство з працевлаштування.

Знову ж таки, емігранту потрібен person nummer, щоб налаштувати свій ID. Також особі має бути не менше 13 років, в іншому випадку – потрібен дозвіл офіційного опікуна.

Електронна ідентифікаційна карта Шведського податкового агентства

Всі посвідчення особи, такі як паспорти або водійські права, видані у 2017 році або пізніше, містять електронне посвідчення особи. Його можна використовувати як звичайне посвідчення особи у Швеції, але не за кордоном. Лист з персональним ключем розблокування (PUK) буде відправлено емігранту додому, і він вибере PIN-код при першому вході в систему.

Якщо ж ідентифікаційна карта людини була випущена до 2017 року, потрібно використовувати Telia eID. Людині також буде відправлений PUK і PIN-код на домашню адресу.

Якщо з якоїсь причини особа втратить свої коди через місяць, їй доведеться подати заяву на абсолютно нове посвідчення особи.

Людині, яка хоче отримати посвідчення особи від Шведського податкового агентства, має бути не менше 13 років. Вона має зареєструвати своє проживання у Швеції та підтвердити особистість. Особам, які не досягли потрібного віку, знадобиться дозвіл опікувана.

Щоб подати заяву на отримання посвідчення особи податкового органу, треба записатися на прийом в офіс податкового органу. Для подачі заяви слід зробити внесок 400 крон (близько 1295 гривень).