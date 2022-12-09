єЧерга на границе с Польшей
Так, с 12 декабря один из пропускных пунктов можно будет пересечь легче. Речь идет о пункте "Ягодин – Дорогуск". Там заработает электронная очередь. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
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В настоящее время на границе с Польшей сохраняется малая пропускная способность из-за большого количества грузов, перевозимых наземным транспортом. Поэтому электронная очередь упорядочит поток и снизит время простоя грузовиков.
Перевозчики смогут планировать день и время прибытия в пропускной пункт, ведь будут знать, когда настанет их черед пересекать границу. Это позволит оптимизировать время, потраченное на пребывание в очереди, и снизить затраты на перевозку товаров.
Отмечается, что пользование єЧерга бесплатное.
Как работает электронная очередь на границе
Чтобы попасть в е-очередь, нужно заранее зарегистрироваться на сайте www.echerha.gov.ua.
После регистрации водитель получит уведомление о приблизительном времени пересечения польско-украинской границы.
Перевозчики также смогут дистанционно следить за продвижением очереди на сайте системы или узнать необходимую информацию по горячей линии по номеру +38 (067) 120 24 20. Система начнет работать уже с понедельника.
12 декабря заработает Электронная очередь пересечения границы / Фото из телеграма Мустафы Найема
Где еще можно пересечь украинско-польскую границу
Сейчас украинцы чаще всего отправляются в соседнюю Польшу. На границе Украины с Польшей круглосуточно функционируют 8 автомобильных пунктов пропуска. В частности:
- "Устилуг" – пропуск легковых, грузовых автомобилей весом до 7,5 тонны, пассажирских автобусов в обоих направлениях;
- "Ягодин" – пропуск грузовых автомобилей весом более 7,5 тонны и пассажирских автобусов в обоих направлениях. Временно прекращен пропуск легковых автомобилей в обоих направлениях;
- "Угринов" – пропуск автомобилей массой до 3,5 тонны в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Рава-Русская" – пропуск легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Грушев" – пропуск легковых, грузовых автомобилей массой до 7,5 тонны, пассажирских автобусов в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Краковец" – пропуск легковых и грузовых автомобилей в обоих направлениях. Пассажирские автобусы могут следовать только на въезде в Украину. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Шегини" – пропуск легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов в обоих направлениях. Это единственный пункт пропуска на украинско-польской границе, через который можно пройти в Украину пешком;
- "Смильница" – пропуск легковых, грузовых автомобилей массой до 7,5 тонны в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины.