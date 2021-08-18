Українським фахівцям пропонують високу зарплатню та інші вигоди. Експерти побоюються наслідків "відтоку мізків". Адже ризики не в тому, що українці їдуть працювати за кордон, а в тому, що вони не хочуть повертатися.

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Думка експертів

Ситуацію прокоментував президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Поки що – я це підкреслюю, поки що – трудова міграція українців з України не несе великої загрози для нашого економічного розвитку. Але рано чи пізно люди почнуть для себе обирати можливості майбутнього проживання, і обиратимуть країну, в якій вони захочуть залишитися. І ось тут з'явиться питання: чи захоче трудовий мігрант залишитися в Україні. І ось це вже буде нести в майбутньому загрозу для нашого економічного розвитку,

– пояснює Василь Воскобойник.

Найактивніше українців приймають сусідні країни. Причому, не лише Польща та європейські країни. Значна кількість технічних кадрів мігрує до країн Азії. На думку директора Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслана Бортника, на це є логічне пояснення.

Вони всі зацікавлені максимально забрати наші технічні кадри, тому що передусім це висока якість і низька ціна,

– коментує Руслан Бортник.

На думку аналітиків, у перспективі інші країни ще активніше будуть пропонувати українцям роботу. Тому Україні варто вже зараз починати впроваджувати системну держполітику з протидії "відтоку мізків". Це можна робити у різні способи. Наприклад, почати підтримувати місцевих бізнесменів.

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