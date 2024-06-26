Експерти назвали найкращу авіакомпанію 2024 року: лідери рейтингу

Британська консалтингова компанія Skytrax, відома своєю експертизою в оцінці якості послуг, що надаються авіакомпаніями та аеропортами, опублікувала рейтинг найкращих авіаперевізників. У лідерах вже 8-й раз поспіль одна й та сама компанія.

Очолила престижний рейтинг Qatar Airways – національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в місті Доха. Десятку найкращих авіакомпаній – дивіться далі у матеріалі!

Читайте також Не Дубай, як можна було б подумати: найдорожчі міста світу у 2024 році

Qatar Airways визнали найкращою авіакомпанією світу

Переможцем стала заснована у 1993 році катарська авіакомпанія Qatar Airways.

Це видатне досягнення для Qatar Airways – отримати титул "Найкраща авіакомпанія світу" у 2024 році, це вже восьмий раз, коли вони тріумфували,

– сказав генеральний директор Skytrax Едвард Плайстед.

Оцінювання проводили на основі опитування понад 21 мільйона клієнтів зі 100 країн. Відомо, що флот Qatar Airways нараховує 230 літаків. До його складу входять, зокрема, величезні авіалайнери Airbus A380 та новітні літаки Airbus A350 і Boeing 787.

Зазначимо, що на другому місці рейтингу опинилась Singapore Airlines, а на третьому – Emirates.

Загалом, перша десятка рейтингу від Skytrax виглядає так:

Qatar Airways; Singapore Airlines; Emirates; ANA All Nippon Airways; Cathay Pacific; Japan Airlines; Turkish Airlines; EVA Air; Air France; Swiss International Air Lines.



Названо 10 найкращих авіакомпаній світу у 2024 році / Фото Unsplash

5 маловідомих міст ЄС, які варто відвідати негайно

Поки деякі міста ЄС, такі як Париж і Венеція, змагаються з великим напливом туристів, інші, на жаль, не мають такої популярності серед мандрівників. Проте, відпустка в таких містах може бути відмінним варіантом.

Планувати літню відпустку варто вже. Зокрема, тревел-експерти рекомендують не зволікати з бронюванням квитків та помешкання. Тому найкраще обрати маршрут для себе просто зараз. Закордон 24 розповідає про найбільш недооцінені міста ЄС, які водночас – must visit.