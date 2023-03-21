Понад вдвічі дешевше: Укрпошта суттєво знизить ціни на посилки до Німеччини

У зв’язку з воєнним станом Укрпошта стала активніше працювати на міжнародний ринок. А з квітня поштовий оператор різко зменшить тарифи для українців.

Як пише пресслужба Укрпошти, з 1 квітня вартість закордонних посилок впаде на 60%. Йдеться насамперед про відправлення до Німеччини.

Читайте також Як викликати екстрені служби в різних країнах Європи: список номерів телефонів

-60% на відправлення посилки до Німеччини

Відтак, громадяни України, які через велику російсько-українську війну опинилися в Німеччині, зможуть користуватися послугами Укрпошти ще дешевше.

Нові тарифи на найпопулярніші категорії посилок:

легкі пакети – від 5,6 долара (близько 205 гривень);

до 3 кілограми – 13,7 долара (орієнтовно 500 гривень);

7 кілограмів – від 21,6 долара (близько 750 гривень).

Зауважте, що адресна доставка також включена у цю вартість. Кур'єри працюють по усіх населених пунктах Німеччини.

Укрпошта продовжує вводити спеціальні тарифи на доставку в країни з найбільшою кількістю українських переселенців. В Німеччині проживає близько мільйона українців, і багато наших експортерів надсилають товари покупцям з Берліну, Кельну, Франкфурту та інших німецьких міст. Тому навіть попри закрите небо, Укрпошта знайшла способи доставки посилок в Європу,

– сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він також додав, що до Німеччини посилки доставляються прямими автомобілями декілька разів на тиждень. А адресна доставка з України в Німеччину займає 7 – 14 днів.

Оформити відправлення можна як у поштових відділеннях, так і за допомогою особистого кабінету на сайті поштового оператора, а також у мобільному додатку. При онлайн-оформленні діє ще додаткова знижка у 3%.