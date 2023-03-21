Как пишет пресс-служба Укрпочты, с 1 апреля стоимость заграничных посылок упадет на 60%. Речь идет прежде всего о посылках в Германию.

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-60% на отправку посылки в Германию

Следовательно, граждане Украины, которые из-за большой российско-украинской войны оказались в Германии, смогут пользоваться услугами Укрпочты еще дешевле.

Новые тарифы на самые популярные категории посылок:

легкие пакеты – от 5,6 доллара (около 205 гривен);

до 3 килограмма – 13,7 доллара (ориентировочно 500 гривен);

7 килограммов – от 21,6 доллара (около 750 гривен).

Обратите внимание, что адресная доставка также включена в данную стоимость. Курьеры работают по всем населенным пунктам Германии.

Укрпочта продолжает вводить специальные тарифы на доставку в страны с самым большим количеством украинских переселенцев. В Германии проживает около миллиона украинцев, и многие наши экспортеры присылают товары покупателям из Берлина, Кельна, Франкфурта и других немецких городов. Поэтому даже несмотря на закрытое небо, Укрпочта нашла способы доставки посылок в Европу,

– сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Он также добавил, что в Германию посылки доставляются прямыми автомобилями несколько раз в неделю. А адресная доставка из Украины в Германию занимает 7 – 14 дней.

Оформить отправку можно как в почтовых отделениях, так и с помощью личного кабинета на сайте почтового оператора, а также в мобильном приложении. При онлайн оформлении действует еще дополнительная скидка в 3%.