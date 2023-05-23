Чорна вода: навіщо екоактивісти зіпсували найвідоміший фонтан Рима
Джерело:The Guardian
Активісти італійської групи Ultima Generazione ("Останнє покоління") влаштували перфоманс, щоб привернути увагу до проблеми зміни клімату. Для акції використали найбільш популярне туристичне місце в Римі – фонтан Треві.
Семеро протестувальників залізли просто у фонтан і вилили туди розведене деревне вугілля. Від цього вода у Треві почорніла. Що було далі та як на акцію реагував натовп – читайте в матеріалі.
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Екоактивісти мали плакати з написами "Ми не будемо платити за викопне паливо" та вигукували гасло "Наша країна вмирає". За кілька хвилин поліція затримала протестувальників. Очевидці знімали перфоманс на відео, а деякі навіть вигукували образи на адресу учасників акції.
Акція-перфоманс у фонтані Треві в Римі: дивіться відео
Чого добиваються екоактивісти в Італії
Ultima Generazione закликають припинити державні субсидії на викопне паливо. Вони пов'язують зміни клімату зі смертоносними повенями на півночі Італії, які накрили регіон Емілія-Романья.
Мер Рима Роберто Гуалтьєрі рішуче засудив акцію протесту. Він вважає її нападом на культурну спадщину міста. Такий протест відбувається вже не вперше: у квітні ці ж екологічні активісти залили чорною рідиною знаменитий римський фонтан Баркачча.
Фонтан Треві – це найбільший і найвідоміший фонтан у Римі. Його висота майже 26 метрів. Традиційно туристи кидають у нього монетки, щоб повернутись у вічне місто Рим ще раз. Неймовірно, але факт: так за рік фонтан Треві "збирає" близько 1,5 мільйона євро.