Екологічні активісти ледь не зіпсували картину Веласкеса в Національній галереї Лондона

Двох представників екологічного руху Just Stop Oil заарештували в Національній галереї в Лондоні. Вони намагалися пошкодити шедевр Дієго Веласкеса "‎Венера перед дзеркалом".

Активісти встигли розбити скло, яке захищало картину іспанського художника. Поліція Лондона повідомила, що їх затримали за підозрою у заподіянні навмисної шкоди. Чому такі напади на витвори мистецтва відбуваються вже не вперше – читайте далі.

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Замах на "‎Венеру"

Екологічна організація Just Stop Oil опублікувала ролик, на якому двоє її учасників молотами розбивають скло картини Веласкеса XVII століття.

Активісти таким чином привертають увагу до рішення уряду Британії щодо нових ліцензій на видобуток газу та нафти. Екоактивісти вимагають припинити видобувати викопні джерела енергії і заявляють: "‎Якщо ми любимо історію, якщо ми любимо мистецтво і наші сім'ї, ми повинні просто зупинити нафту".

Ще близько 100 активістів із Just Stop Oil влаштували акцію вздовж вулиці Вайтголл, на якій розташовані урядові установи Великої Британії. Вони лягли на дорогу і вишикувались на тротуарах, вимагаючи не видобувати більше нафти та газу.

Екоактивізм чи екотероризм?

"‎Венера перед дзеркалом" – це картина іспанського художника Дієго Веласкеса, яка була створена у XVII столітті. Полотно вже зазнавало нападів і раніше. Суфражистка Мері Річардсон у 1914 році порізала "‎Венеру" на знак протесту, виступаючи за права жінок.

Замахами на унікальні полотна екоактивісти час від часу намагаються привертати увагу соціуму до проблем навколишнього середовища. У цій же Національній галереї в Лондоні картину Ван Гога "Соняхи" залили томатним супом. А того року чоловік у паризькому Луврі жбурнув шматком торта в "‎Мону Лізу" Леонардо да Вінчі.

Також у німецькому музеї Барберіні екологічні активісти облили картопляним пюре картину Клода Моне із серії "‎Стіжки сіна", яка вартувала понад 110 мільйонів доларів на аукціоні у 2019 році.