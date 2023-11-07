Активисты успели разбить стекло, защищавшее картину испанского художника. Полиция Лондона сообщила, что их задержали по подозрению в причинении умышленного ущерба. Почему такие нападения на произведения искусства случаются уже не в первый раз – читайте дальше.

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Покушение на "Венеру"

Экологическая организация Just Stop Oil опубликовала ролик, на котором двое участников молотками разбивают стекло на картине Веласкеса XVII века.

Активисты, таким образом, привлекают внимание к решению правительства Британии относительно новых лицензий на добычу газа и нефти. Экоактивисты требуют прекратить добывать ископаемые источники энергии и заявляют: "Если мы любим историю, если мы любим искусство и наши семьи, мы должны просто остановить нефть".

Еще около 100 активистов из Just Stop Oil устроили акцию вдоль улицы Уайтхолл, на которой расположены правительственные учреждения Великобритании. Они легли на дорогу и выстроились на тротуарах, требуя не добывать еще больше нефти и газа.

Экоактивизм или экотерроризм?

Венера перед зеркалом – это картина испанского художника Диего Веласкеса, которая была создана в XVII веке. Полотно уже подвергалось нападениям и раньше. Суфражистка Мэри Ричардсон в 1914 году порезала "Венеру" в знак протеста, выступая за права женщин.

Покушением на уникальные полотна экоактивисты время от времени пытаются привлекать внимание социума к проблемам окружающей среды. В этой же Национальной галерее в Лондоне картину Ван Гога "Подсолнухи" залили томатным супом. А в прошлом году мужчина в парижском Лувре швырнул куском торта в "Мону Лизу" Леонардо да Винчи.

Также в немецком музее Барберини экологические активисты облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии "Стоги сена", которая стоила более 110 миллионов долларов на аукционе в 2019 году.