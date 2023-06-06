Все через його ім'я: авіакомпанія easyGet помилково забанила туриста на 10 років

Хлопець мав летіти рейсом з Ліверпуля (Велика Британія) до Аліканте (Іспанія) 25 травня 2023 року разом зі своїми друзями. Однак напередодні його друг, який бронював квитки на всю компанію місяцем раніше, отримав листа, що один з них не зможе сісти на борт.

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В електронному листі стверджувалося, що "через деструктивну поведінку в минулому" Кіран Харріс отримав "10-річну заборону на польоти до 15 березня 2031 року". Як виявилося згодом, у пасажира повністю збіглися ім'я і дата народження з іншим мандрівником, засудженим у 2021 році за п'яний дебош на борту літака.

Кіран стверджує, що він вже не вперше страждає через таку схожість. Раніше поліція штурмувала його будинок після того, як помилково ідентифікувала його як неправильного Кірана Гарріса.

Ще в одному випадку хлопця прийняли за іншого після того, як він потрапив в аварію, коли поліцейські шукали його у своїй базі даних.

Ліворуч Кіран Гарріс, який страждає від ідентичного імені й дати народження Кірана Гарріса, що праворуч​ / Фото Mirror

Отримавши відмову від авіакомпанії, Кіран відразу ж звернувся в технічну підтримку. Після того, як він переслав службі клієнтської підтримки свої документи з фото, йому дозволили сісти на борт. Втім, ситуація вирішилася лише за кілька годин до вильоту, тож хлопцеві довелося понервувати.

Тепер Гарріс стверджує, що він навіть розглядає можливість зміни імені, якщо такі випадки продовжуватимуться.