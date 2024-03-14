Ухвалив рішення після смерті дружини: британець їде в Україну, щоб рятувати тварин під час війни

У темні часи найкраще видно світлих людей. Британець Джуліан Хейлз приїжджає в Україну, аби в умовах війни рятувати місцевих тварин.

Хейлз мешкає у місті Шеффілд у Південному Йоркширі. У 2022 році 52-річний чоловік втратив дружину. Вона пішла з життя у віці 47 років.

Зверніть увагу Я маю серце, отже, можу допомогти, – інтерв'ю зі Скоттом, який приїхав в Україну волонтерити

Хейлз вже декілька разів був в Україні

Після втрати найближчої людини Хейлз вирішив зробити щось гідне у пам'ять про неї. Відтоді чоловік вже декілька разів побував в Україні. Навесні 2024 року Хейлз приїде знову, щоб відвідати Херсон. Там чоловік планує допомагати покинутим тваринам.

Хейлз зауважує, що важко уявити, як вони страждають, доки не побачиш це на власні очі. Чоловік розповів, що вже знайшов людину, яка йому допомагатиме в Україні. Разом вони планують відловлювати тварин та привозити їх до ветеринарних клінік.

Мешкати Хейлз планує у власній вантажівці. У її задній частині він вже обладнав та утеплив місце для сну. Чоловік наголошує: йому не потрібна розкіш п'ятизіркових готелів. Головне, аби було де переночувати.

Хейлз зауважує: якби дружина побачила, який шлях він обрав, то сказала б, що коханий збожеволів. Однак чоловік ні на мить не сумнівається, що дружина підтримала б його.