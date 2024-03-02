Подорож місцями "Дюни": де знімали один з найочікуваніших фільмів року

Чимало мандрівників зізнаються, що люблять подорожувати у місця з улюблених фільмів та серіалів. Наприкінці лютого 2024 року відбулася прем'єра фільму "Дюна: Частина друга".

Тих, хто вже встиг переглянути фільм, цікавить лише два питання: коли наступна частина й де знімали цю. Бо локації з "Дюни" просто вражають.

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Патріс Верметт – художник-постановник – розповів, що зйомки відбувалися у багатьох куточках планети. Зокрема, пейзажі Аракіса – у реальності пустеля Ваді-Рам (Йорданія) та пустеля поблизу Абу-Дабі (ОАЕ). Тим часом Каладан – рідна планета Пола Атріда – насправді виявилася Норвегією.

Щоразу, коли ви бачите скельне утворення, ми в Йорданії. Щоразу, коли ви бачите дюни, ми в Абу-Дабі. В Йорданії немає справжніх піщаних дюн, але є дивовижні каньйони і кольорові камені. Але фільм називається "Дюна", тому нам потрібні піщані дюни. В Абу-Дабі це все є,

– наголосив Верметт.

"Дюна: Частина Друга": дивіться трейлер

Тим часом палац імператора-падишаха Шаддама IV – насправді розташований в Італії. Зокрема, зйомки відбувалися біля гробниці Бріон – шедевр модерністської архітектури.

Ключове виробництво фільму відбувалося у Будапешті. В угорській столиці звели спеціальні декорації.