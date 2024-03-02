Тех, кто уже успел посмотреть фильм, интересует только два вопроса: когда следующая часть и где снимали эту. Потому что локации из "Дюны" просто поражают.

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Патрис Верметт – художник-постановщик – рассказал, что съемки проходили во многих уголках планеты. В частности, пейзажи Аракиса – в реальности пустыня Вади-Рам (Иордания) и пустыня вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Между тем Каладан – родная планета Пола Атрида – на самом деле оказалась Норвегией.

Каждый раз, когда вы видите скальное образование, мы в Иордании. Каждый раз, когда вы видите дюны, мы в Абу-Даби. В Иордании нет настоящих песчаных дюн, но есть удивительные каньоны и цветные камни. Но фильм называется "Дюна", поэтому нам нужны песчаные дюны. В Абу-Даби это все есть,

– подчеркнул Верметт.

"Дюна: Часть Вторая": смотрите трейлер

Между тем дворец императора-падишаха Шаддама IV – на самом деле расположен в Италии. В частности, съемки проходили возле гробницы Брион – шедевр модернистской архитектуры.

Ключевое производство фильма происходило в Будапеште. В венгерской столице возвели специальные декорации.