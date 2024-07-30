Можна відпочити менш як за 100 євро: туристка назвала найдешевше місто Європи

Зазвичай подорожі асоціюються з високими цінами. Однак мандрівниця зі стажем Ем розповіла, як провела вихідні у прекрасному європейському місті менш як за 100 євро.

Ем розповіла, що знайти дешеві квитки на літак – ще той квест. Вона постійно перебуває у пошуку, використовуючи різноманітні програми. Так, зрештою, Ем вдалося знайти квитки з Манчестера (Велика Британія) до Гданська всього за 44 євро з людини в обидва боки.

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Окрім того, Ем вдалося знайти доволі бюджетний хостел. Загалом вихідні обійшлися їй у трохи менше як 100 євро. Ем зізналася, що – просто у захваті від Гданська. Місто вразило своєю старовинною казковою атмосферою.



Вайб Гданська вражає / Unsplash

Всім, хто хоче відвідати Гданськ, Ем порадила вирушити на прогулянку на кораблику, прогулятися старим містом та покататися на велосипедах. Окрім того, якщо є час, варто поїхати до Словінського національного парку, де розташовані фантастичні піщані дюни.

Також електричкою всього за 20 хвилин можна доїхати до міста Сопот. Воно славиться красивими морськими пейзажами та комфортними пляжами.