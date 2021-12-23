Думки змінюються: кожен третій антивакцинатор в Польщі вже зробив щеплення проти COVID-19

Усе більше людей, які минулого року категорично заявляли про те, що не будуть щепитися проти коронавірусу, таки вирушають до пунктів вакцинації. Люди змінюють свої переконання заради власного здоров'я та можливості вільно подорожувати.

Про це свідчать результати нещодавніх досліджень. Одна третина людей, які критикували вакцинацію, вже отримали принаймні одну порцію вакцини.

Цікаво Легко не буде, нас тут ніхто не чекає, – українка розповіла, як знайти роботу в Польщі

Детальніше про дослідження

Вчені з Варшавського медичного університету, Варшавського університету та дослідницької агенції ARC Opinia i Rynek взялися з'ясувати, хто і чому виступає проти щеплень від коронавірусу. Перше опитування вони здійснили у 2020 році. Тоді участь у дослідження взяли близько тисячі респондентів. Через рік роботу провели повторно. Результати показали, що багато раніше скептично налаштованих людей змінили свою думку.

Отже, 27% тих, хто у 2020 році був антивакцинатором, вже отримав першу дозу вакцини. Ще 6% колишніх противників щеплень планують вакцинуватися найближчим часом.

Кардинальні зміни також спостерігаються серед учасників опитування, які минулого року сумнівалися у тому, чи варто їм вакцинуватися. Понад половина таких людей (57%) отримали перше щеплення проти COVID-19, а ще 16% мають намір відвідати пункт вакцинації найближчим часом.

Також 9% тих, хто раніше хотів щепитися, передумали це робити.

Цікаво, що вакцинуватися жителі Польщі здебільшого вирішували не через тиск карантинних обмежень, а з турботою про здоров'я та безпеку. Другим стимулом було бажання мандрувати, адже з COVID-сертифікатом вибір подорожей значно більший.

Коронавірус в Польщі