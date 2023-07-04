Подорож до Дубліна: що робить столицю Ірландії ідеальним містом вихідного дня

Вже вдруге поспіль читачі Global Traveler визнають Дублін кращим містом для відпочинку на вихідні. Столиця Ірландії приваблює туристів з усього світу. Місто особливо популярне серед європейців, які проводять тут вікенд.

Дублін вдруге визнали кращим містом вихідного дня. Ірландія цього року робить ставку не лише на європейських, а й на американських туристів. Що потрібно знати перед мандрівкою до Дубліна – читайте в матеріалі.

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Вікенд у Дубліні

Щорічне опитування Global Traveler залучає читачів до голосування за улюблені напрямки, локації, атракціони, авіакомпанії тощо. І щороку відзначають також краще місто для вихідних – у 2023 році цю нагороду знову завоював ірландський Дублін. Місто отримало відзнаку вже вдруге, залишивши позаду такі надпопулярні напрямки, як Париж та Рим.

Цього року Ірландія дуже розраховує на привітність туристів не лише з Європи, але й із США. І те, що Дублін повторно визнали чудовим місцем для вікенду, дуже хороший знак.

Атмосферні вулиці Дубліна / Фото Unsplash

Що потрібно знати про Дублін

Клімат. Тут він помірний: м'яка зима та прохолодне літо. Середня температура влітку сягає 20°C, а взимку – близько 8°C.

Валюта. Грошова одиниця в Ірландії – євро. Карткою розрахуватися можна майже всюди, але для маленьких та приміських закладів краще приберегти готівку.

Мова. Більша частина населення розмовляє англійською мовою. Проте ірландська (Gaeilge) також визнана офіційною.

Транспорт. Дублін має розгалужену систему громадського транспорту: тут є автобуси, трамваї (Luas) і потяги (DART). Щоб заощадити на проїзді, можна придбати Leap Card – безлімітні поїздки на різних видах транспорту. Ціна стартує від 10 євро за добу.

Пам'ятки. У Дубліні є чимало унікальних історичних споруд, як Дублінський замок, Триніті-коледж та собор Святого Патріка. Якщо любите пиво і цікавитесь історією цього напою, відвідайте сховище Гіннеса. Також Дублін славиться своїм нічним життям, культурними подіями, музеями та шумними пабами.