Дублин во второй раз признали лучшим городом выходного дня. Ирландия в этом году делает ставку не только на европейских, но и на американских туристов. Что нужно знать перед путешествием в Дублин – читайте в материале.

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Уик-энд в Дублине

Ежегодный опрос Global Traveler предлагает читателям проголосовать за любимые направления, локации, аттракционы и авиакомпании. Каждый год также выбирают лучший город для выходных – в 2023 году эту награду снова завоевал ирландский Дублин. Город получил победу уже второй раз, оставив позади такие сверхпопулярные направления, как Париж и Рим.

В этом году Ирландия очень рассчитывает на признание туристов не только из Европы, но и из США. И то, что Дублин повторно признали отличным местом для уик-энда, очень хороший знак.

Атмосферные улицы Дублина / Фото Unsplash

Что нужно знать о Дублине

Климат. Здесь он умеренный: мягкая зима и холодное лето. Средняя температура летом достигает 20°C, а зимой – около 8°C.

Валюта. Денежная единица в Ирландии – евро. Карточкой рассчитаться можно почти всюду, но для маленьких и пригородных заведений лучше приберечь наличные деньги.

Язык. Большая часть населения говорит на английском языке. Однако ирландский (Gaeilge) также признан официальным.

Транспорт. Дублин имеет разветвленную систему общественного транспорта: здесь есть автобусы, трамваи (Luas) и поезда (DART). Чтобы сэкономить на проезде, можно приобрести Leap Card – безлимитные поездки на разных видах транспорта. Цена стартует от 10 евро в сутки.

Достопримечательности. В Дублине есть немало уникальных исторических зданий, как Дублинский замок, Тринити-колледж и собор Святого Патрика. Если любите пиво и интересуетесь историей этого напитка, посетите хранилище Гиннеса. Также Дублин славится своей ночной жизнью, культурными событиями, музеями и шумными пабами.