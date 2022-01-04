Така акція у столиці Польщі проводиться не вперше. Проте, є певні складнощі у реалізації цієї ідеї. Після свят для висадки придатна лише невелика частина ялинок. Багато дерев мають занадто зруйновану кореневу систему, щоб прижитися на новому місці.

Цікаво Легко не буде, нас тут ніхто не чекає, – українка розповіла, як знайти роботу в Польщі

Детальніше про повторну висадку ялинок у Варшаві

На думку спільноти Lasy Miejskie, повторна висадка ялинок допоможе розвитку міських насаджень. Також однією з головних цілей збору є освітня: людям пояснять, як обирати живі ялинки і як їх утилізувати після свят.

Наприклад, при виборі ялинки слід звертати увагу на розміри горщика. Чим менша диспропорція розміру горщика щодо розміру дерева, тим більше шансів, що дерево приживеться. Інколи ледь не двометрові ялинки продають у зовсім крихітних горщиках. Такі дерева вже не мають шансів вижити, а горщики відіграють лише декоративну або маркетингову ролі. Тому чим більший горщик у ялинки, тим краще.

Також відрізнити ялинку, яка насправді жива у горщику, а не просто була вирвана з плантації та поміщена у місткість, допоможе зовнішній вигляд ґрунту. Якщо земля в горщику чорна і пухка, то ялинку недавно пересадили в горщик, тому вона не має шансів розвинути кореневу систему. На поверхні ґрунту повинні виднітися сліди моху, а сам ґрунт повинен бути утрамбованим і щільним.

Крім того, експерти Lasy Miejskie не радять обирати дерева, які не притаманні польським лісам (jodła kaukaska, świerk srebrzysty, daglezja).

Зверніть увагу! У польських лісах висаджують лише місцеві види хвойних дерев: świerk pospolity, sosna zwyczajna та jodła pospolita. Це необхідно для збереження біологічного балансу.

Якщо ялинка таки не годиться для повторної посадки, то її слід віддати в пункт PSZOK на вулиці Płytowa 1 (Białołęka) або виставити в спеціальному місці для великогабаритного сміття.

Якщо хвойне дерево придатне для посадки, то його можна принести та віддати за однією з адрес у такі дати:

8 січня – у центрі організації Lasy Miejskie (вулиця Коркова, 170A);

– у центрі організації Lasy Miejskie (вулиця Коркова, 170A); 15 січня – в Природно-лісовому навчальному центрі (вулиця Ридзова, 1).

Збір дерев відбуватиметься з 9:00 до 15:00.